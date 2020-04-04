Каждый защищается как может, ну или как фантазия позволяет

Все шутят про гречку и туалетную бумагу, но самый дефицитный товар сейчас — это медицинские маски и антисептики. Поэтому люди порой пытаются защитить себя весьма неординарными способами, проявляя всю свою фантазию. Получается странно и довольно безумно. Насколько такие меры эффективны или несут только вред — судить не нам. Мы лишь можем посоветовать вам соблюдать меры предосторожности и оставаться дома.