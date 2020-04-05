Приключения рыжика: веселая жизнь кошки по имени Грису Жительница Лигурии по имени Алессандра посвятила свой аккаунт в Instagram своей кошке, очаровательной Грису (Grisu) породы курильский бобтейл, настолько фотогеничной, что смотреть на её фотографии - сплошное удовольствие. Неудивительно, что у неё уже почти 63 тысячи подписчиков.