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Понедельник, 06.04.2020
Фотошопили, фотошопили, да перефотошопили: люди, потерявшие связь с реальностью
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Фотошопили, фотошопили, да перефотошопили: люди, потерявшие связь с реальностью

Это совершенно нормально, что все мы хотим нравиться людям и стремимся показать себя с лучшей стороны. А в соцсетях для этого есть все возможности: выбрать удачный ракурс, там подредактировать, тут подправить — и всё! Готово! А если ещё и текст добавить про успешный успех, то вы вообще восхитительны.К сожалению, некоторые так увлекаются "улучшайзингом" своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью. Но интернет не дремлет и находит все огрехи. Тем более, что их искать-то особо не надо, всё на виду. Смотрите сами:
Фото: twizz.ru
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