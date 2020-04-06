Фотошопили, фотошопили, да перефотошопили: люди, потерявшие связь с реальностью

Это совершенно нормально, что все мы хотим нравиться людям и стремимся показать себя с лучшей стороны. А в соцсетях для этого есть все возможности: выбрать удачный ракурс, там подредактировать, тут подправить — и всё! Готово! А если ещё и текст добавить про успешный успех, то вы вообще восхитительны.К сожалению, некоторые так увлекаются "улучшайзингом" своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью. Но интернет не дремлет и находит все огрехи. Тем более, что их искать-то особо не надо, всё на виду. Смотрите сами: