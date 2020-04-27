Старый добрый "Фотошоп" в умелых руках исполняет все желания Хотите быть лучшими друзьями какой-нибудь знаменитости: вместе фотографироваться, ходить на вечеринки и весело проводить время? Instagram-пользователь Омар Абу Гебаша (Omar Abu Ghebasha) обзавёлся множеством друзей-знаменитостей, с которыми можно провести время... или что-то вроде того.