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Понедельник, 11.05.2020
"Коты везде": прифотошопленные мордашки кошек
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"Коты везде": прифотошопленные мордашки кошек

29-летняя Галина Бугаевская - создательница Кошачьей вселенной, в которой можно встретить самых разных животных (и даже различные продукты), которых объединяет одно: у всех них кошачьи мордочки. Художница редактирует фотографии, прифотошапливая мордашки кошек ко всему, чему только можно, будь то другие виды животных или повседневные вещи. На её Instagram-аккаунт "Коты везде" (@koty_vezde) уже подписано более 50 тысяч человек, которые с интересом ждут появления новых представителей Кошачьей вселенной.
bugaga.ru
Фото: instagram
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Животные, Улыбка, Коты, Смех, Кошки, Юмор, Позитив, Фотошоп, Курьезы, Питомцы, Приколы, Галина Бугаевская.
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