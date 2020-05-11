"Коты везде": прифотошопленные мордашки кошек 29-летняя Галина Бугаевская - создательница Кошачьей вселенной, в которой можно встретить самых разных животных (и даже различные продукты), которых объединяет одно: у всех них кошачьи мордочки. Художница редактирует фотографии, прифотошапливая мордашки кошек ко всему, чему только можно, будь то другие виды животных или повседневные вещи. На её Instagram-аккаунт "Коты везде" (@koty_vezde) уже подписано более 50 тысяч человек, которые с интересом ждут появления новых представителей Кошачьей вселенной.