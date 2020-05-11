"Не сходи с ума, не жалей ни о чем": карантинные дни в уморительных снимках

В список людей, которым особенно тяжко приходится в связи с пандемией изоляцией, можно смело включить родителей. Ведь они заперты в четырех стенах со своими гиперактивными чадами, за которыми нужен глаз да глаз… А если вы устали от красивых фото о том, как здорово можно проводить время с детьми во время изоляции, эта подборка вам определенно понравится. Вот честные снимки того, как у многих родителей проходит карантин с детьми. Никакого глянца, только хардкор!