Крыша едет не спеша: забавные коты-неадекваты "И днем и ночью кот ученый…" — это только у Пушкина в сказке бывает, но все мы прекрасно знаем, что домашние коты и кошки иногда просто рвут все рекорды по идиотизму, попадая в самые невероятные места и ситуации. Кто бегал за котом, пытаясь освободить испуганное глупое животное от бумажного пакета, в который оно само же залезло, тот поймет. Кто снимал кота с новогодней елки — тоже. Когда видишь эти казусы, испытываешь смесь умиления и недоумения, а еще бывает просто смешно.