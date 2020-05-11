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Понедельник, 11.05.2020
Крыша едет не спеша: забавные коты-неадекваты
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Крыша едет не спеша: забавные коты-неадекваты

"И днем и ночью кот ученый…" — это только у Пушкина в сказке бывает, но все мы прекрасно знаем, что домашние коты и кошки иногда просто рвут все рекорды по идиотизму, попадая в самые невероятные места и ситуации. Кто бегал за котом, пытаясь освободить испуганное глупое животное от бумажного пакета, в который оно само же залезло, тот поймет. Кто снимал кота с новогодней елки — тоже. Когда видишь эти казусы, испытываешь смесь умиления и недоумения, а еще бывает просто смешно.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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