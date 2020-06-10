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Они любят нас просто за то, что мы есть: милые снимки с любимыми питомцами
Нельзя не согласиться с тем, что их глубокая любовь к нам может сильно повлиять на наше настроение, окрасить мрачный день яркими красками и сделать его позитивным. А самое главное, что они любят нас просто так — ничего не требуя взамен. Домашние животные оказывают положительное влияние на нашу повседневную жизнь, и эти фотографии являются наглядным тому доказательством!
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