Улыбающиеся собаки, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке

В мире насчитывается около 450 пород собак. Какие-то из них, например немецкие овчарки, очень многочисленны и встречаются по всему миру, а другие, например словацкий чувач, — только в пределах одного региона или страны. Однако у всех собак есть одна общая черта: они умеют по-настоящему дружить и любить. А еще они научились улыбаться — точно так же, как и мы с вами.