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"Папин бродяга, мамин симпотяга": ужасы мужских парикмахерских
Визит в парикмахерскую может быть связан с определенными сложностями: сначала вы старательно и подробно объясняете мастеру, что к чему, а потом смотрите на себя в зеркало и не понимаете, смеяться или плакать. С подобными ситуациями наверняка не раз сталкивались как женщины, так и мужчины, ведь список мужских причесок тоже содержит множество сложных в исполнении вариантов. Но если вы вдруг стали жертвой недопонимания или неоднозначных модных тенденций, вам остается только мужаться и надеяться, что вы не попадете в когорту этих вполне взрослых мужчин, чьи стрижки стали настоящими ценными бумагами на рынке смешных вещей в интернете.
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