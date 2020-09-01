Шевелюра круче мускулатуры: забавные детишки, которые знают, что любят все женщины

Этим малышам могли бы позавидовать взрослые модницы. Ведь будь у них такая шевелюра, как у этих детишек, им не пришлось бы заботиться о накладных локонах, наращивании волос или модных завивках. Но даже те, кто не гонится за крутыми прическами, вряд ли смогут сдержать улыбку, глядя на этих забавных малышей, которые появились на свет с действительно шикарными шевелюрами.