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Вторник, 01.09.2020
Шевелюра круче мускулатуры: забавные детишки, которые знают, что любят все женщины
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Шевелюра круче мускулатуры: забавные детишки, которые знают, что любят все женщины

Этим малышам могли бы позавидовать взрослые модницы. Ведь будь у них такая шевелюра, как у этих детишек, им не пришлось бы заботиться о накладных локонах, наращивании волос или модных завивках. Но даже те, кто не гонится за крутыми прическами, вряд ли смогут сдержать улыбку, глядя на этих забавных малышей, которые появились на свет с действительно шикарными шевелюрами.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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