Плохой интернет чуть не довел до беды: мужчина попал в курьез на удаленке

Житель Москвы угрожал взорвать "Ростелеком" из-за проблем с интернетом. А все из-за того, что у россиянина полчаса не было сети.

Об этом сообщает телеграмм-канал mash.

Некий Виктор О. позвонил в «Ростелеком» и угрожал взорвать ближайший офис компании. Мужчина требовал починить ему интернет-соединение, ведь из-за проблем с сетью он не мог работать.

Оператор, к которому дозвонился Виктор, передал сообщение об угрозах своему руководству, которое в свою очередь передало ее полиции.

Работники полиции быстро установили личность звонившего и посетили его с обыском на наличие взрывчатых веществ. Виктор отделался лёгким испугом и слезными извинениями в адрес «Ростелекома»

Отметим, что подобных случаев немало, о чем говорят многочисленные посты в Твитере.

На претензии пользователей, Ростелеком старается отвечать под каждым постом, а после решил посвятить проблемам с интернетом "юморной" пост:

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что российская порноактриса столкнулась с волной хейта из-за Путина.