"Зашел подкрепиться": огромный варан устроил разгром в магазине (видео)

В таиландском городе Накхонпатхом произошел переполох из-за огромного варана, который устроил погром в местном супермаркете 7-Eleven. Видео выложили в Сеть очевидцы.

Сначала варан решил открыть дверь холодильника с напитками, однако попытка оказалась тщетной. А после этого животное начало взбираться на полку с молочной продукцией, которая, в итоге, упала на пол. Под смех покупателей варан все же забрался на верхнюю полку и на время обосновался там.

Многие очевидцы жалели бедолагу, будучи уверенными, что тот голоден. Впрочем, вероятнее всего, варану было жарко и он просто нашел прохладное место в стенах супермаркета.

Напомним, известная TikTok-блогер засняла на видео таинственный объект (видео).