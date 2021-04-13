"Хунте не ржать": "щедрая" помощь по инвалидности от оккупантов Донбасса насмешила сеть (фото)

На оккупированных территориях Донбасса продолжается "парад невиданной щедрости": так называемый глава администрации Тельмановского района (подконтрольная "ДНР" часть Донецкой области) Александр Спинул, в рамках помощи инвалидам, подарил жительнице села Шевченко USB-флешку с аудиокнигами.

Об этом сам Спинул написал в своем Telegram-канале.

"В рамках помощи инвалидам, от Благотворительного Фонда "Рука помощи", передал USB-флешку с аудиокнигами Вангельевой Дарье, жительнице прифронтового села Шевченко", - написал он и опубликовал фото вручения флешки.

Пользователи соцсетей иронией и сарказмом отреагировали на "щедрый" подарок "главы".

Также многих заинтересовало, как Спинул закачал на запечатанную флешку аудиокниги.

Как сообщалось, 8 декабя оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич попал в скандал из-за своего подарка местной школе.