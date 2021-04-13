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"Хунте не ржать": "щедрая" помощь по инвалидности от оккупантов Донбасса насмешила сеть (фото)

"Хунте не ржать": "щедрая" помощь по инвалидности от оккупантов Донбасса насмешила сеть (фото)
23:32 Вт, 13 Апрель 2021 Телеграф Telegram-канал

На оккупированных территориях Донбасса продолжается "парад невиданной щедрости": так называемый глава администрации Тельмановского района (подконтрольная "ДНР" часть Донецкой области) Александр Спинул, в рамках помощи инвалидам, подарил жительнице села Шевченко USB-флешку с аудиокнигами.

Об этом сам Спинул написал в своем Telegram-канале.

"В рамках помощи инвалидам, от Благотворительного Фонда "Рука помощи", передал USB-флешку с аудиокнигами Вангельевой Дарье, жительнице прифронтового села Шевченко", - написал он и опубликовал фото вручения флешки.

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Пользователи соцсетей иронией и сарказмом отреагировали на "щедрый" подарок "главы".

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Также многих заинтересовало, как Спинул закачал на запечатанную флешку аудиокниги.

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Как сообщалось, 8 декабя оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич попал в скандал из-за своего подарка местной школе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

Все по теме:

Благотворительность, Флэшка, ДНР, Тельманово, Александр Спинул.
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