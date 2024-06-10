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Исправьте это немедленно: почему телефон быстро разряжается

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Смартфон может разряжаться по разным причинам
Смартфон может разряжаться по разным причинам. Фото Freepik

Не забывайте выключать лишнее и заряда телефона будет хватать на дольше

Неправильная эксплуатация смартфона приводит к проблемам гаджета. Среди ошибок есть те, которые способствуют быстрому разряду аккумулятора.

Среди причин, почему батарея телефона может быстро садиться – лишние программы и пренебрежение обновлениями. "Телеграф" выбрал пять самых распространенных факторов, которые "воруют" ваш заряд.

  • Плохой прием мобильной связи может привести к тому, что телефон будет постоянно искать соединение, которое приведет к быстрой разрядке аккумулятора. Также на это влияет постоянный поиск соединений Wi-Fi, его следует выключить, если нет необходимости.
  • Воздействие экстремально высоких или низких температур может отрицательно повлиять на производительность аккумулятора.
  • Использование устаревшей операционной системы может привести к неэффективному использованию аккумулятора.
  • Многие программы продолжают работать в фоновом режиме, затрачивая заряд аккумулятора.
  • Использование экрана – высокая яркость экрана может быстро разрядить аккумулятор, также если экран включен в течение длительного периода времени, это может привести к потере заряда батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, от каких устройств можно зарядить смартфон при отключении света. Повербанком может стать даже автомобиль.

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#Смартфон #Телефон #Лайфхак