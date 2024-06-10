Как можно сделать холодильник при отключении света: есть один лайфхак

Он будет держать почти одинаковую температуру путем грунта

В Украине действуют отключения света и большинство холодильников не сможет держать в себе холод очень долго. Для этого можно сделать самодельный холодильник из двух глиняных горшков или большой пластиковой, или металлической бочки с крышкой.

Бочку нужно закопать в землю, ведь температура в почве ниже, чем на поверхности. Как правильно это сделать, чтобы у вас появился холодильник на время отключения света, расскажет "Телеграф".

Для этого вам понадобится:

Большая пластиковая или металлическая бочка с крышкой (желательно от 200 литров);

Лопата;

Гравий или щебень;

Песок;

Полиэтиленовая пленка или геотекстиль;

Изоляционный материал (например, пенопласт);

Деревянные доски или брусья для опалубки;

Инструменты: уровень, рулетка, нож, шуруповерт или молоток.

Последовательность действий:

Сначала нужно выбрать место, где будет закапываться бочка. Обходите участки с низким уровнем грунтовых вод и большими деревьями, чтобы их корни не повредили бочку; Выкопайте яму, диаметр и глубина которой чуть больше размеров бочки, но заметьте, что ее глубина должна быть около 20-30 сантиметров выше высоты бочки для дренажа. На дно насыпьте слой гравия или щебня, где-то 15 сантиметров, чтобы под бочкой не собиралась вода; Возьмите бочку и установите ее в яму так, чтобы верх был немного выше уровня грунта, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. С помощью уровня убедитесь, что бочку установили ровно; Затем вокруг нее засыпьте пространство песком и гравием и каждые 10-20 см придавливайте его руками. Чтобы бочка лучше держала холод, можно использовать термоизоляцию – обернуть ее изоляционным материалом (пенопластом или полиэтиленовой пленкой); Для дополнительной фиксации крышки можно сделать опалубку, чтобы она держалась крепко и внутрь не попадала вода или вредители;

Теперь бочка готова к использованию в качестве холодильника и обеспечит вам сохранность продуктов без электричества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать, чтобы холодный воздух не выветривался из холодильника при отключении света.