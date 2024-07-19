Освободит место: как очистить файлы WhatsApp на телефоне

Сотни картинок, открыток и старые изображения с родительских чатов хранятся не только в галерее

Не только очистка кэша приложений поможет смартфону работать лучше. Удалять нужно и те медиа или файлы, которые больше не нужны.

Портал HMD предлагает простой способ удалить ненужные фотографии, видео или gif, которые вы получали через мессенджер WhatsApp. Для этого нужно зайти в саму программу.

Как удалить загруженные файлы WhatsApp с телефона:

Откройте WhatsApp на телефоне

Нажмите меню с тремя точками вверху справа

Перейти в "Настройки"

Нажмите "Память и данные"

Нажмите кнопку "Управление памятью".

Внизу будут те диалоги, где есть медиафайлы. Нажимаете нужный и смотрите, какие файлы следует удалить.

В правом верхнем углу есть возможность "Выбрать все".

Нажмите на корзину.

Отметим, что файлы удаляются из загрузок, однако могут сохраниться в галерее, откуда их нужно удалять отдельно.

В папке загрузок также могут находиться файлы, которые вам потребовались несколько месяцев назад, например формы, меню и билеты. Папку "Загрузка" можно найти в программе "Файлы" или в любом другом приложении, используемом для локального просмотра файлов. Здесь можно выбрать все, а затем удалите их все одним прикосновением.

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