3 настройки телефона для экономии энергии

Простые настройки для постоянной экономии заряда

Необходимо не только правильно заряжать телефон, если вы хотите продлить жизнь аккумулятора и продолжительность работы на одном заряде. В каждом смартфоне есть функции, помогающие ему держать заряд дольше. Иногда они не очевидны для пользователя.

Включите режим энергосбережения

Активация режима экономии энергии является одним из самых эффективных способов продлить время работы аккумулятора телефона. Эта функция ограничивает работу в фоновом режиме, уменьшает яркость экрана и может снизить скорость ЦП устройства. На устройствах Android можно найти эту опцию в меню "Настройки" > "Аккумулятор и уход за устройством" и включить режим энергосбережения.

Установите яркость экрана и время ожидания

Снижение яркости экрана может значительно снизить потребление батареи, особенно для устройств с дисплеями с высоким разрешением. Сокращение времени ожидания экрана гарантирует быстрое выключение дисплея, когда он не используется, что помогает экономить энергию. Доступ к этим параметрам можно получить в меню "Настройки" > "дисплей". Время ожидания экрана можно установить в любое время от 10 минут до 15 секунд.

Ограничьте фоновую активность программы

Многие программы работают в фоновом режиме, потребляя заряд аккумулятора из-за оповещений и обновлений. Чтобы управлять этим, можно ограничить фоновую активность для определенных приложений. Ограничение фонового использования обычно находится в "Настройки" > "Аккумулятор"

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