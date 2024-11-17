Освобождаем память на телефоне с помощью Telegram: как это сделать в несколько кликов
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На это уйдет всего несколько минут
Telegram является одним из приложений, которое занимает огромное количество места на телефоне. Если вы активный пользователь этого мессенджера, то в нем необходимо чистить кэш регулярно.
"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в Telegram на телефоне быстро и просто. На это уйдет всего несколько минут.
Отметим, что приложение копит в себе остаточные файлы, которые буквально "воруют" память на вашем смартфоне. За несколько дней активного пользования кэш-файлы могут занять 1 гб и больше.
Выход из этой ситуации — регулярная очистка кэша. Делать это нужно хотя бы несколько раз в неделю.
Как очистить кэш в Telegram
- Заходим в мессенджер;
- Затем находим "Настройки";
- Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";
- Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";
- После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";
- Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении TikTok и освободить место на телефоне.