Освобождаем память на телефоне с помощью Telegram: как это сделать в несколько кликов

На это уйдет всего несколько минут

Telegram является одним из приложений, которое занимает огромное количество места на телефоне. Если вы активный пользователь этого мессенджера, то в нем необходимо чистить кэш регулярно.

"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в Telegram на телефоне быстро и просто. На это уйдет всего несколько минут.

Отметим, что приложение копит в себе остаточные файлы, которые буквально "воруют" память на вашем смартфоне. За несколько дней активного пользования кэш-файлы могут занять 1 гб и больше.

Выход из этой ситуации — регулярная очистка кэша. Делать это нужно хотя бы несколько раз в неделю.

Как очистить кэш в Telegram

Заходим в мессенджер;

Затем находим "Настройки";

Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";

Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";

После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";

Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении TikTok и освободить место на телефоне.