Три важных правила, чтобы техника не сгорела при выключении света

Простые лайфхаки, которые не требуют дополнительных вложений и могут использоваться каждый день

Если вы работаете за ноутбуком, внезапное выключение света может повлиять на состояние батареи устройства. Если это компьютер, ситуация может быть значительно хуже.

Перепады напряжения не полезны для любого устройства, включенного в розетку. Есть несколько простых правил, которые помогут предотвратить повреждение оборудования при отключении электроэнергии.

Выключите и отключите мелкую бытовую технику – это подходит для планируемых отключений. Телевизоры, компьютеры, кухонные принадлежности можно отключить от сети. Это помогает предотвратить повреждение из-за скачков напряжения. Холодильники или морозильники обычно выдерживают перепады.

– это подходит для планируемых отключений. Телевизоры, компьютеры, кухонные принадлежности можно отключить от сети. Это помогает предотвратить повреждение из-за скачков напряжения. Холодильники или морозильники обычно выдерживают перепады. После восстановления электропитания подождите по крайней мере 10 минут перед повторным подключением приборов во избежание потенциальных скачков напряжения из-за нестабильности в сети.

Оставляйте по крайней мере одну лампочку, даже если света нет. Так вы сразу узнаете о включении электроэнергии и сможете проверить исправность и работу подключенных к сети электроприборов.

Какие есть устройства для защиты от перепадов электроэнергии

Для чувствительной электроники можно использовать розетки со встроенной защитой от перенапряжений. Также можно использовать источники бесперебойного питания, которые дают временную подачу энергии при отключениях, позволяя вам сохранить работу и безопасно выключать устройства.

"Телеграф" рассказывал, что уберечься от перепадов напряжения можно воспользовавшись стабилизаторами. Технологические приспособления различаются по цене и задачам.