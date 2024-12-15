Одно из приложений постоянно "сжирает" память на телефоне: как с этим бороться

Это займет несколько минут

Одним из приложений, которое забирает большое количество памяти на телефоне, является TikTok. Особенно это выражается, если вы активно пользуетесь этой соцсетью и снимаете в ней видео, с применением масок и различных эффектов.

"Телеграф" рассказывает, как легко и быстро освободить на телефоне пару сотен мегабайт с помощью этого приложения, просто очистив кэш. На это нужно будет потратить всего лишь пару минут.

Дело в том, что чем чаще вы используете маски и эффекты для снятия видео в этом приложении, тем быстрее забивается кэш, и, соответственно, засоряется память на телефоне. Но если регулярно его чистить, то это будет незаметно для памяти устройства.

Важно отметить, что после процесса чистки кэша и загрузок ваши черновики с видео не будут удалены. Однако обратите внимание, что маски и эффекты могут удалиться.

Как очистить кэш в TikTok

Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;

Заходим в меню в верхнем правом углу;

Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";

Далее находим "Освобождение места";

Очищаем кэш и загрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро можно очистить кэш в приложении Telegram. На это уйдет всего лишь несколько минут.