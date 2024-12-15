Что делать, чтобы не "плакали" окна: эти советы действуют безотказно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые из наших действий лишь усугубляют проблему с конденсатом
Конденсат может появляться на окнах всю зиму, поскольку колебания температур способствуют повышению влажности в помещении. Эту проблему можно решить не только с помощью проветривания, которое препятствует появлению плесени, но и другими способами.
Конденсат на окнах не только портит их внешний вид, но и способствует появлению черной плесени, которая представляет опасность для здоровья взрослых и детей, пишет ukr.media. Если вы устали ежедневно вытирать запотевшие окна, обратите внимание на несколько полезных советов, которые помогут избавиться от этой проблемы.
Как убрать конденсат на окнах
- Не сушите вещи внутри дома. Влага, испаряющаяся от одежды, оседает на стеклах и быстро превращается в конденсат. Если нет балкона или сушилки, сушите одежду в небольшой комнате, а затем тщательно ее прогревайте.
- Чем больше комнатных растений в одном месте, тем выше влажность. Не ставьте растения на подоконник, лучше переместите их глубже в комнату и расположите на расстоянии друг от друга.
Как избавиться от конденсата солью
Обычная соль отлично поглощает влагу. Просто разместите небольшую емкость с солью рядом с окном. Если со временем она станет твердее, поставьте ее в микроволновку на пару минут, чтобы высушить, и снова располагайте на подоконник.
Существует еще один способ решить проблему с конденсатом на окнах. Одно из средств, которое помогает убрать лишнюю с окон, точно найдется у вас на кухне.