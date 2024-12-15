Что делать, чтобы не "плакали" окна: эти советы действуют безотказно

Некоторые из наших действий лишь усугубляют проблему с конденсатом

Конденсат может появляться на окнах всю зиму, поскольку колебания температур способствуют повышению влажности в помещении. Эту проблему можно решить не только с помощью проветривания, которое препятствует появлению плесени, но и другими способами.

Конденсат на окнах не только портит их внешний вид, но и способствует появлению черной плесени, которая представляет опасность для здоровья взрослых и детей, пишет ukr.media. Если вы устали ежедневно вытирать запотевшие окна, обратите внимание на несколько полезных советов, которые помогут избавиться от этой проблемы.

Как убрать конденсат на окнах

Не сушите вещи внутри дома . Влага, испаряющаяся от одежды, оседает на стеклах и быстро превращается в конденсат. Если нет балкона или сушилки, сушите одежду в небольшой комнате, а затем тщательно ее прогревайте.

. Влага, испаряющаяся от одежды, оседает на стеклах и быстро превращается в конденсат. Если нет балкона или сушилки, сушите одежду в небольшой комнате, а затем тщательно ее прогревайте. Чем больше комнатных растений в одном месте, тем выше влажность. Не ставьте растения на подоконник, лучше переместите их глубже в комнату и расположите на расстоянии друг от друга.

Как избавиться от конденсата солью

Обычная соль отлично поглощает влагу. Просто разместите небольшую емкость с солью рядом с окном. Если со временем она станет твердее, поставьте ее в микроволновку на пару минут, чтобы высушить, и снова располагайте на подоконник.

Существует еще один способ решить проблему с конденсатом на окнах. Одно из средств, которое помогает убрать лишнюю с окон, точно найдется у вас на кухне.