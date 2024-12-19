Этот лайфхак поможет сохранить заряд на телефоне в отключения света: многие даже не догадывались о нем

Этот способ кажется неприметным, но на деле он поможет сохранить до 60% заряда

В условиях отключения света в Украине, а порой экстренных, к которым никто не был готов, часто приходится экономить заряд на телефоне. Мало кто знает, но есть отличный лайфхак, который поможет сохранить уровень батареи — замена обоев на рабочем столе.

Так, эксперты рекомендуют поставить просто черные обои, чтобы сохранить проценты батареи. Об этом пишет highload.today.

Дело в том, что заряд на гаджете могут отбавлять не только приложения, звонки или другие действия, но также и фоновая картинка.

Специалисты говорят, что красный, синий, белый, зеленый и другие цвета потребляют больше энергии, нежели черный. И хотя этот лайфхак кажется неприметным, но на деле он поможет сохранить до 60% заряда.

Это в частности касается OLED-экранов, которые есть в большинстве новых моделей смартфонов. Важно добавить, что этот способ подойдет как владельцам iPhone, так и Android.

Есть, к слову, и альтернативный вариант — черные обои в разноцветными полосами. Данная фоновая картинка также будет потреблять меньше заряда, чем, например, яркая фотография.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить ноутбук от повербанка. Этот лайфхак поможет в отключения.