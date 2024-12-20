Эти вещи оказываются в стиральной машине чаще, чем нужно: как правильно ухаживать за ними

Какие вещи можно стирать реже

Привычка стирать одежду после каждого использования кажется безвредной, но на самом деле она бьет по кошельку и наносит вред. Частая стирка приводит к износу тканей, утрате цвета и формы одежды, а также увеличивает расход воды, электроэнергии и моющих средств.

Многие предметы одежды попадают в стиральную машину лишь из-за привычки. Рассказываем, какую одежду можно стирать реже, чтобы продлить ее срок службы и экономить.

Одежда, которую стирают слишком часто

Джинсы и куртки из денима не нуждаются в частой стирке. Регулярного проветривания достаточно, чтобы освежить их. Стирать джинсы стоит только при сильных загрязнениях, иначе ткань утратит цвет и прочность.

Брюки и юбки можно носить 2–3 дня подряд, если они не запачканы и под ними используется нижняя одежда. Это особенно актуально для офисной одежды, которая редко контактирует с кожей.

Пуловеры и толстовки, которые многие надевают поверх футболок и рубашек, не впитывают много запахов и пота. Их можно надевать несколько раз подряд или носить до недели перед стиркой.

Бюстгальтеры также можно носить несколько дней подряд, если нет сильного потоотделения. Стирать их слишком часто не стоит, чтобы сохранить форму и структуру ткани. Исключение – спортивные бюстгальтеры, которые нужно стирать после каждого использования.

Часто ошибочным является решение стирать спортивную одежду после каждого использования. Эти вещи созданы для отвода пота и минимального накопления бактерий. Стирать их следует только после интенсивных тренировок или сильных загрязнений. Частая стирка ухудшает их свойства и разрушает тканевые волокна.

Шерсть, конопля и другие натуральные материалы менее склонны впитывать запахи, поэтому требуют меньшей частоты стирки. Они могут дольше оставаться свежими без воздействия воды и моющих средств.

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