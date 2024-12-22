Как быстро убрать дом к Рождеству: профессионалы дали полезные советы

Подготовка жилья к Рождеству — это способ создать теплую и праздничную атмосферу для своих гостей

Приближается Рождество, а за ним и Новый год, и многие готовятся к визиту семьи и друзей. В эти праздничные дни особенно хочется, чтобы дом был уютным, чистым и гостеприимным.

Подготовка жилья может стать стрессовой задачей на фоне других дел — покупки подарков, украшения елки и приготовления праздничного стола. Рассказываем, как быстро и эффективно привести дом в порядок, уделяя внимание ключевым зонам.

Как быстро навести чистоту к приходу гостей

Профессионалы в сфере клининга советуют начать уборку с прихожей. Это первое место, которое увидят ваши гости, когда войдут в ваш дом, поэтому убедитесь, что она уютна и не загромождена. Чистый, организованный вход задает тон всему остальному дому и гарантирует вашим гостям радушный приезд.

Соберите и уберите на хранение обувь, зонтики, пальто.

Выделите место в шкафу или в другом месте для одежды и обуви гостей.

Протрите стены, двери и плинтусы.

Вымойте окна, стеклянные двери и зеркала в прихожей.

Вытряхните или постирайте все коврики и дорожки в прихожей.

Очистите дорожки и входы от листьев, снега и льда.

Гостиная — сердце дома во время праздников. Здесь собираются близкие, чтобы наслаждаться уютной атмосферой у елки. Начните уборку с самых заметных мест:

Снимите пыль с верхних поверхностей, таких как полки и подоконники, и постепенно двигайтесь вниз.

Пропылесосьте диван, уберите пятна с обивки, если они есть. Для устранения неприятного запаха смешайте воду с яблочным уксусом (2:1), обработайте диван и проветрите комнату.

Если в гостиной есть ковер, его можно освежить специальной пеной для чистки или тщательно пропылесосить.

Протрите журнальный столик и другие поверхности влажной тряпкой.

Кухня — еще одна комната, в которой нужно тщательно убрать перед приходом гостей. Вот что обязательно сделать накануне праздника:

Очистите духовку, холодильник и морозильную камеру. Заранее избавьтесь от старых продуктов, чтобы освободить место для праздничных блюд.

Уберите ненужные кухонные приборы, которые занимают место, но не понадобятся в процессе готовки.

Проверьте посудомоечную машину: запустите цикл мойки и выгрузите чистую посуду, чтобы она была готова к использованию после трапезы.

Протрите рабочие поверхности, чтобы у вас было достаточно пространства для приготовления блюд.

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