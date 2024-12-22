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Как быстро убрать дом к Рождеству: профессионалы дали полезные советы

Автор
Наталья Граковская
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На что обратить внимание во время уборки
На что обратить внимание во время уборки. Фото Freepik

Подготовка жилья к Рождеству — это способ создать теплую и праздничную атмосферу для своих гостей

Приближается Рождество, а за ним и Новый год, и многие готовятся к визиту семьи и друзей. В эти праздничные дни особенно хочется, чтобы дом был уютным, чистым и гостеприимным.

Подготовка жилья может стать стрессовой задачей на фоне других дел — покупки подарков, украшения елки и приготовления праздничного стола. Рассказываем, как быстро и эффективно привести дом в порядок, уделяя внимание ключевым зонам.

Как быстро навести чистоту к приходу гостей

Профессионалы в сфере клининга советуют начать уборку с прихожей. Это первое место, которое увидят ваши гости, когда войдут в ваш дом, поэтому убедитесь, что она уютна и не загромождена. Чистый, организованный вход задает тон всему остальному дому и гарантирует вашим гостям радушный приезд.

  • Соберите и уберите на хранение обувь, зонтики, пальто.
  • Выделите место в шкафу или в другом месте для одежды и обуви гостей.
  • Протрите стены, двери и плинтусы.
  • Вымойте окна, стеклянные двери и зеркала в прихожей.
  • Вытряхните или постирайте все коврики и дорожки в прихожей.
  • Очистите дорожки и входы от листьев, снега и льда.

Гостиная — сердце дома во время праздников. Здесь собираются близкие, чтобы наслаждаться уютной атмосферой у елки. Начните уборку с самых заметных мест:

  • Снимите пыль с верхних поверхностей, таких как полки и подоконники, и постепенно двигайтесь вниз.
  • Пропылесосьте диван, уберите пятна с обивки, если они есть. Для устранения неприятного запаха смешайте воду с яблочным уксусом (2:1), обработайте диван и проветрите комнату.
  • Если в гостиной есть ковер, его можно освежить специальной пеной для чистки или тщательно пропылесосить.
  • Протрите журнальный столик и другие поверхности влажной тряпкой.

Кухня — еще одна комната, в которой нужно тщательно убрать перед приходом гостей. Вот что обязательно сделать накануне праздника:

  • Очистите духовку, холодильник и морозильную камеру. Заранее избавьтесь от старых продуктов, чтобы освободить место для праздничных блюд.
  • Уберите ненужные кухонные приборы, которые занимают место, но не понадобятся в процессе готовки.
  • Проверьте посудомоечную машину: запустите цикл мойки и выгрузите чистую посуду, чтобы она была готова к использованию после трапезы.
  • Протрите рабочие поверхности, чтобы у вас было достаточно пространства для приготовления блюд.

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