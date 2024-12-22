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Есть у каждого: одно из популярных приложений "крадет" память на телефоне, как с этим бороться

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Одно из приложений ворует память на телефоне
Одно из приложений ворует память на телефоне. Фото Freepik

Такое действие необходимо повторять регулярно

Одним из способов освободить память на телефоне является очистка кэша в приложении Telegram. Там копятся ненужные файлы, которые со временем забивают много места на устройстве.

"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в мессенджере "Телеграм" быстро и просто. На это уйдет всего лишь несколько минут вашего времени.

Справка: Кэш — это память устройства или программы, которая сохраняет временные или часто используемые файлы для быстрого доступа к ним.

Если вы являетесь активным пользователем этого приложения, то всего за пару дней остаточные файлы могут занять около 1 Гб и больше на вашем телефоне. Поэтому в таком случае процедуру лучше проводить регулярно.

Как очистить кэш в Telegram

  • В правом нижнем углу нажмите на "Настройки";
  • Далее нужно перейти в "Данные и хранилище";
  • Затем в "Использование хранилища";
  • Нажмите на "Очистить кэш".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как быстро и просто очистить кэш в приложении "Вайбер". Многие не знают, но там копятся остаточные файлы, которые занимают место на телефоне. Поэтому чистить его нужно регулярно.

Теги:
#Телефон #Лайфхак #Кэш #Телеграмм