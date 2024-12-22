Есть у каждого: одно из популярных приложений "крадет" память на телефоне, как с этим бороться

Такое действие необходимо повторять регулярно

Одним из способов освободить память на телефоне является очистка кэша в приложении Telegram. Там копятся ненужные файлы, которые со временем забивают много места на устройстве.

"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в мессенджере "Телеграм" быстро и просто. На это уйдет всего лишь несколько минут вашего времени.

Справка: Кэш — это память устройства или программы, которая сохраняет временные или часто используемые файлы для быстрого доступа к ним.

Если вы являетесь активным пользователем этого приложения, то всего за пару дней остаточные файлы могут занять около 1 Гб и больше на вашем телефоне. Поэтому в таком случае процедуру лучше проводить регулярно.

Как очистить кэш в Telegram

В правом нижнем углу нажмите на "Настройки";

Далее нужно перейти в "Данные и хранилище";

Затем в "Использование хранилища";

Нажмите на "Очистить кэш".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как быстро и просто очистить кэш в приложении "Вайбер". Многие не знают, но там копятся остаточные файлы, которые занимают место на телефоне. Поэтому чистить его нужно регулярно.