Есть у каждого: одно из популярных приложений "крадет" память на телефоне, как с этим бороться
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Такое действие необходимо повторять регулярно
Одним из способов освободить память на телефоне является очистка кэша в приложении Telegram. Там копятся ненужные файлы, которые со временем забивают много места на устройстве.
"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в мессенджере "Телеграм" быстро и просто. На это уйдет всего лишь несколько минут вашего времени.
Справка: Кэш — это память устройства или программы, которая сохраняет временные или часто используемые файлы для быстрого доступа к ним.
Если вы являетесь активным пользователем этого приложения, то всего за пару дней остаточные файлы могут занять около 1 Гб и больше на вашем телефоне. Поэтому в таком случае процедуру лучше проводить регулярно.
Как очистить кэш в Telegram
- В правом нижнем углу нажмите на "Настройки";
- Далее нужно перейти в "Данные и хранилище";
- Затем в "Использование хранилища";
- Нажмите на "Очистить кэш".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как быстро и просто очистить кэш в приложении "Вайбер". Многие не знают, но там копятся остаточные файлы, которые занимают место на телефоне. Поэтому чистить его нужно регулярно.