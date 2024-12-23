Свет скоро выключат, а батарея почти на нуле? 5 способов быстро зарядить телефон

Иногда счет может идти на минуты

Из-за отключений света в Украине иногда случаются ситуации, когда нужно максимально быстро зарядить телефон. Для этого можно пользоваться несколькими приемами.

"Телеграф" подобрал для вас 5 способов, как ускорить зарядку телефона. Некоторые из них не нуждаются в дополнительных аксессуарах.

Выключение телефона

Несмотря на свою радикальность, этот способ поможет существенно сократить время зарядки гаджета. Это объясняется тем, что даже в покое телефон выполняет ресурсозатратные процессы, на что идет энергия. Поэтому если вы не ожидаете важных вызовов, отключение телефона поможет сократить время зарядки.

Включение авиарежима

Если первый способ вам не подходит, для ускорения зарядки телефон можно просто перевести в режим полета. В этом случае устройство отключится от сети, прекращает поиск сетей Wi-Fi и GPS. Это позволит сократить использование заряда, а батарея скорее наберет энергию.

Подходящее зарядное устройство

Быстрее всего телефон заряжается от той зарядки, которая продавалась с ним в комплекте. Но бывают случаи, когда по каким-то причинам нужно использовать другую зарядку. Поэтому стоит подобрать такую, которая имеет параметры, близкие к оригинальной.

Снимите чехол

Особенно это актуально для лета, когда вокруг высокая температура, а чехол на телефоне плотный. В этом случае при зарядке батарея может значительно нагреваться, что замедляет процесс.

Использование функции быстрой зарядки

Многие современные смартфоны имеют возможность быстрой зарядки. Она предусматривает использование специальных шнура и зарядного устройства, которое обеспечивает более высокое напряжение и силу тока для зарядки аккумулятора, ощутимо сокращая время зарядки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить ноутбук от повербанка. Этот лайфхак поможет при отключении света.