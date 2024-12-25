5 способов защитить телефон и планшет от мороза

Зимой стоит позаботиться о своих гаджетах

На производительность и долговечность смартфонов может существенно повлиять холодная погода. Среди проблем – быстрая разрядка телефона.

"Телеграф" собрал 5 нюансов, о которых нужно знать, используя смартфон на морозе. Некоторые советы помогут уберечь смартфон или планшет от воздействия холода или снизить его.

Воздействие мороза на батарею

Низкие температуры замедляют химические реакции в литий-ионных батареях, которые обычно используются в смартфонах. Это приводит к более быстрой разрядке аккумулятора, а в некоторых случаях к резкому выключению. В сильный мороз батарея может вообще перестать работать, пока снова не нагреется. Не стоит держать телефон на холоде долгое время, а класть его во внутренние карманы одежды.

Воздействие мороза на экран

Жидкокристаллические экраны особенно чувствительны к холоду, что часто приводит к замедлению времени отклика и странным пятнам на дисплее. Также, при падении на морозе риск разбить экран выше. Помогут с этим защитные пленки или стекло.

Проблемы с работой

При сильном холоде в гаджете могут возникать различные неисправности, в том числе трудности с чтением SIM-карт или воспроизведением функций, обычно выполняемых без проблем. Для того чтобы этого избежать есть специальные термо или изолированные чехлы.

Риски конденсации

Переход из холодной среды в теплое может привести к образованию конденсата внутри устройства. Эта влажность может нанести серьезный ущерб, если телефон активно пользоваться до того, как он успел адаптироваться к температуре. Используйте наушники со встроенным микрофоном, чтобы свести к минимуму влияние во время звонков или прослушивания музыки на улице.

Общее правило – дать нагреться

Главный принцип – чрезмерный холод вредит так же, как и чрезмерное тепло. Если телефон подвергается воздействию низких температур, перед тем, как включать или заряжать, дайте ему достичь комнатной температуры.

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