Три веские причины выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Простое действие принесет немало пользы

Владельцы телефонов часто не имеют привычки отключать Wi-Fi на них на ночь, хотя большинство экспертов советуют это делать. Однако эта рекомендация вполне оправдана.

Эксперт сайта itechua Михаил Мытник рассказал, почему Wi-Fi на телефоне на ночь все же стоит выключать. Он назвал три веские причины это делать.

1. Выключение Wi-Fi существенно продлевает срок службы батареи. Когда Wi-Fi неактивен, устройство тратит меньше энергии, что позволяет реже заряжать телефон и сохранять емкость аккумулятора в течение длительного времени.

2. Выключение Wi-Fi повышает безопасность устройства и экономит ресурсы. Когда он активен, существует риск автоматического подключения телефона к потенциально опасным сетям. Дополнительно, отключение Wi-Fi роутера на ночь не только продлевает срок его службы, но и помогает экономить электроэнергию.

3. Выключение Wi-Fi значительно улучшает ночной отдых. Когда Wi-Fi активен, постоянные оповещения и сообщения могут банально мешать спать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли отключение Wi-Fi, Bluetooth и GPS экономит заряд батареи. Это особенно актуально, когда свет могут выключить в любую минуту.