Ноутбук будет работать постоянно: как его зарядить от повербанка

Важно знать технические характеристики

Если при отключении света вам срочно нужно зарядить ноутбук, то повербанк может стать полезным решением. Однако важно знать некоторые технические нюансы, чтобы не повредить технику.

"Телеграф" расскажет как это сделать. А также, чего следует избегать.

Для подзарядки ноутбука требуется специальный повербанк с функцией Power Delivery (PD) и выходным напряжением 19-20В. Обычные повербанки для смартфонов не подходят, поскольку имеют напряжение всего 5В.

Важные характеристики:

Емкость: рекомендовано от 20000 мАч;

Мощность: минимум 65 Вт;

наличие порта USB Type-C с поддержкой PD;

Выходное напряжение: 19-20В.

Убедитесь, что ноутбук поддерживает подзарядку через порт USB Type-C. Посмотрите технические характеристики ноутбука относительно требуемого напряжения и мощности. Используйте высококачественный кабель USB Type-C с поддержкой Power Delivery. Подключите кабель сначала к повербанку, затем к ноутбуку.

Не используйте дешевые непроверенные повербанки – это может повредить ноутбук. Следите за температурой устройств во время зарядки. Не оставляйте подключенные устройства без присмотра.

Если ваш ноутбук не имеет порта USB Type-C, можно использовать специальные переходники или повербанки с дополнительными разъемами. Однако в этом случае нужно иметь особенно важную к совместимости характеристику.

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