Оставляете Wi-Fi включенным на ночь? Три веские причины этого не делать

Специалисты подчеркивают необходимость выключать беспроводной интернет на ночь

Современные люди настолько привыкли к постоянному подключению к интернету, что часто забывают о важности периодического отключения от сети. Многие пользователи смартфонов оставляют Wi-Fi включенным круглосуточно, даже во время сна.

Эксперты по кибербезопасности и медицинские специалисты подчеркивают необходимость выключать беспроводной интернет на ночь. "Телеграф" выяснил, для чего нужно выключать Wi-Fi на смартфоне перед сном.

Что нужно знать

Первой и самой веской причиной для отключения Wi-Fi на ночь является качество сна. Постоянные уведомления от мессенджеров и социальных сетей нарушают естественный режим отдыха. Даже если телефон находится в беззвучном режиме, подсветка экрана может разбудить пользователя.

Вторым важным фактором выступает сохранение заряда аккумулятора смартфона. Активный модуль Wi-Fi постоянно ищет доступные сети и тратит энергию устройства. Отключение беспроводного интернета на ночь поможет продлить срок службы батареи и снизить частоту подзарядки.

Третьей причиной является безопасность устройства. Включенный Wi-Fi модуль может автоматически подключиться к незащищенным или вредоносным сетям. Злоумышленники используют такие подключения для воровства личных данных пользователей.

Дополнительным преимуществом ночного отключения Wi-Fi станет экономия электроэнергии. Выключение маршрутизатора на ночь не только снизит потребление электричества, но и продлит срок его эксплуатации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как продлить время работы телефона на одном заряде. Следуйте этим трем "золотым" советам.