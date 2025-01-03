Важно действовать быстро – как спасти телефон после падения в снег

Главное – не пытайтесь сразу включить телефон

Зимой телефон и другие гаджеты подстерегают немало опасностей. Его может повредить мороз. Или же можно уронить телефон в снег.

"Телеграф" рассказывает, что делать, если телефон упал, ведь очень важно действовать быстро, чтобы минимизировать возможные убытки. Главная задача – достать телефон как можно скорее. Чем длиннее телефон остается в снегу, тем больше влаги может проникнуть внутрь.

Что нужно сделать самым первым:

Не пытайтесь использовать его сразу после падения. Выключение поможет избежать короткого замыкания, если вода проникла внутрь.

Если возможно, извлеките SIM-карту и аккумулятор.

Снимите чехол. Это позволит телефону быстрее просохнуть.

Как спасти телефон после падения в снег или лужу

Вытрите насухо. Используйте мягкую ткань или салфетку для удаления влаги со всех видимых поверхностей, особенно отверстий для зарядки, наушников и динамиков.

Легко продувайте или осторожно используйте ватную палочку для очистки портов. Не вставляйте зарядный кабель или другие аксессуары, пока все не высохнет.

Сушите его в вертикальном положении, отверстиями вниз, чтобы вся влага вышла.

Не используйте фен и не нагревайте телефон. Можно поместить в контейнер с силикагелем, эффективно впитывающим влагу.

Дайте телефону высохнуть в течение минимум 48-72 часов, прежде чем пытаться снова включить его. После высыхания проверьте наличие признаков повреждения, например неисправных динамиков или проблем с зарядкой. Перегрев или быстрая разрядка батареи могут свидетельствовать о внутренних проблемах смартфона и необходимости профессионального ремонта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лайфхаках, с которыми телефон дольше держит заряд. Часть функций можно отключить, если телефон не используется.