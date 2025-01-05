Как очистить кэш в Telegram в пару кликов, чтобы освободить память на телефоне
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На это уйдет всего лишь несколько минут
У многих на телефоне установлено приложение Telegram, но мало кто знает, что этот месседжер каждый день"ворует" память с устройства. Все зависит от того, насколько часто вы пользуетесь этим приложением.
"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в Telegram на телефоне быстро и просто. На это уйдет всего несколько минут.
Отметим, что если вы подписаны на большое количество каналов или используете маски и фильтры для создания своих роликов и имеете видео в черновиках, чистить кэш можно и каждый день и даже несколько раз в день. За несколько дней активного пользования кэш-файлы могут занять 1 гб и больше.
Как очистить кэш в Telegram
- Заходим в мессенджер;
- Затем находим "Настройки";
- Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";
- Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";
- После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";
- Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении WhatsApp. Сделать это можно легко и просто, всего за несколько минут.