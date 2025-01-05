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Как очистить кэш в Telegram в пару кликов, чтобы освободить память на телефоне

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Как освободить память на телефоне
Как освободить память на телефоне. Фото Freepik

На это уйдет всего лишь несколько минут

У многих на телефоне установлено приложение Telegram, но мало кто знает, что этот месседжер каждый день"ворует" память с устройства. Все зависит от того, насколько часто вы пользуетесь этим приложением.

"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в Telegram на телефоне быстро и просто. На это уйдет всего несколько минут.

Отметим, что если вы подписаны на большое количество каналов или используете маски и фильтры для создания своих роликов и имеете видео в черновиках, чистить кэш можно и каждый день и даже несколько раз в день. За несколько дней активного пользования кэш-файлы могут занять 1 гб и больше.

Как очистить кэш в Telegram

  • Заходим в мессенджер;
  • Затем находим "Настройки";
  • Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";
  • Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";
  • После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";
  • Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении WhatsApp. Сделать это можно легко и просто, всего за несколько минут.

Теги:
#Память #Телефон #Кэш #Телеграмм