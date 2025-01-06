Вы только убиваете батарею: четыре самые распространенные ошибки при зарядке телефона

Простые правила спасут от проблем

Несоблюдение правил при зарядке вашего телефона может привести к преждевременному выходу его из строя. Однако этого можно просто избежать.

Современные литий-ионные и литий-полимерные батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки, после которых их емкость снижается. Соблюдение некоторых рекомендаций существенно продлит работу аккумулятора.

Не разряжайте постоянно телефон до 100%. Лучше поддерживать заряд между 20% и 80%. Полную зарядку рекомендуется производить не чаще одного раза в месяц. Вместе с тем вредит батареи и полная разрядка, это может значительно сократить срок ее службы.

Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства и кабели. Зарядка от ноутбука менее эффективна – лучше использовать сетевую розетку или качественный портативный аккумулятор.

Не оставляйте телефон на зарядке на всю ночь. Хотя современные телефоны имеют защиту от чрезмерного заряда, однако длительное пребывание в "поддерживающем режиме" увеличит нагрев батареи и снизит срок ее службы.

Чрезмерная температура – главный враг аккумулятора. Во избежание перегрева снимайте чехол во время зарядки и избегайте использования устройства в процессе пополнения заряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить кэш в Telegram в пару кликов. Так можно легко освободить память на телефоне.