Зарядка смартфона от ноутбука – плохая идея, и вот почему

На это есть несколько веских причин

Зарядка смартфона через порт USB компьютера создает серьезные риски для безопасности устройства и личных данных пользователя. Дело в том, что при таком подключении телефон автоматически передает компьютеру значительный объем конфиденциальной информации.

Специалисты установили: при соединении с ПК смартфон раскрывает название устройства, данные о производителе, серийном номере, сведения о прошивке и операционной системе, структуре файловой системы и идентификаторе электронного чипа Эта информация становится доступной независимо от модели телефона или версии операционной системы. это пишет на своей странице в Linkedin техножурналист Kanali Nixon.

С помощью обычного компьютера и кабеля micro-USB со специальными командами эксперты смогли полностью получить контроль над смартфоном. Они успешно препрошили устройство и установили root-приложение без ведома пользователя.

Подобные атаки уже случались. В 2013 году во время кибершпионской кампании Red October злоумышленники использовали подключение к ПК для кражи данных с мобильных телефонов. Группа Hacking Team также применяла этот метод для загрузки вредоносного программного обеспечения.

Сейчас для осуществления таких атак не требуется глубоких технических знаний. Всю необходимую информацию можно легко найти в Интернете, отмечают исследователи.

Поэтому специалисты советуют заряжать смартфон от ПК только по крайней мере. Для защиты эксперты рекомендуют использовать только проверенные зарядные устройства и компьютеры. Важно установить надежный пароль или биометрическую защиту на телефон. Во время зарядки не следует разблокировать устройство.

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