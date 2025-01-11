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Не теряйте важную информацию — перенесите данные на новый телефон после замены старого

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Во время любой передачи данных телефон должен быть заряжен, ведь это энергоемкий процесс Новость обновлена 11 января 2025, 10:52
Во время любой передачи данных телефон должен быть заряжен, ведь это энергоемкий процесс. Фото Mobile Fun

Некоторые способы позволяют перенести данные и на другие гаджеты

Иногда с возрастом телефон начинает тормозить и работать некорректно. Если вы не пытаетесь ускорить работу смартфона, а решили его заменить, важно не потерять данные.

"Телеграф" рассказывает, как передать данные между старым и новым смартфоном с ОС Android. Передача данных с одного телефона на другой может осуществляться разными методами в зависимости от типа привлеченных устройств и желания владельца.

Использование аккаунта Google

Если оба устройства связаны с одной учетной записью Google, вы можете легко синхронизировать данные. Для этого в устройствах необходимо зайти в "Настройки" > "Учетные записи" > Google и включить синхронизацию данных для контактов, календаря и т.д. Важно это сделать сначала на старом телефоне, а затем на новом.

Передача через Bluetooth и NFC

Если необходимо передать текстовые документы или другие небольшие файлы, можно включить Bluetooth на обоих телефонах, объединить их в пару и выберите файлы, которые необходимо передать. С NFC аналогично, однако телефоны должны быть почти вплотную.

Кабель USB

Подключите оба телефона к компьютеру или непосредственно друг к другу с помощью совместимого кабеля USB. Передача файлов осуществляется с помощью программного обеспечения для управления файлами.

Облачные службы хранения

Облачные службы, такие как Google Drive или Dropbox, позволяют выгрузить фото, музыку и другие большие файлы в облачное хранилище. Затем вы можете иметь к ним доступ с любого устройства. Их можно скачать оттуда в новый смартфон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон завис или не хочет перезагружаться и выключаться привычным способом. Есть несколько путей преодоления проблемы, но если она повторяется, может возникнуть потребность обратиться к сервису.

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