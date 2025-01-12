Как сохранить заряд на телефоне с помощью обоев: вы этого точно не знали

Этот способ подойдет как для Android, так и для iPhone

Среди множества способов сохранить заряд на телефоне, есть один довольно необычный, но действенный. Необходимо всего лишь сменить обои на экране вашего смартфона.

Многие могут не знать этого лайфхака, но установив просто черные обои, можно продержать заряд на устройстве как можно дольше. Об этом пишет highload.today.

Дело в том, что, например, красный, синий, белый, зеленый и другие цвета потребляют больше энергии, нежели черный. Поэтому вы можете менять картинку с такими цветами на черную, когда срочно нужно сохранить заряд.

Данный лайфхак неприметный и кажется, что он поможет сохранить лишь пару процентов, но на самом деле — до 60%. В частности это касается OLED-экранов, которые есть в большинстве новых моделей смартфонов. Этот способ подойдет как для Android, так и для iPhone.

К слову, есть еще и альтернативный вариант — черные обои с разноцветными полосами. Такая картинка также будет потреблять меньше заряда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть неожиданные способы сохранить заряд на телефоне. Они отлично помогут во время отключений света.