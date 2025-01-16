Без вибрации и уведомлений на телефоне заряд энергии будет держаться дольше

Три важных способа сохранения заряда энергии

Многие пользователи смартфонов знают, что выключение функций Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth после их использования позволяет значительно снизить расход энергии. Однако есть и другие функции телефона, которые позволят сэкономить. "Телеграф" собрал популярные рекомендации для пользователей

Отключить виджеты главного экрана и живые обои

Виджеты главного экрана на смартфонах облегчают пользование, но это негативно влияет на время автономной работы. Функция виджетов занимает больше оперативной памяти, а фоновый процесс ускорит разрядку аккумулятора. Живые обои также разряжают телефон, ведь делают экран активным. Лучший вариант для экономии энергии — черные обои.

Выключить вибрацию

Для вибрации телефона требуется больше энергии, чем для вызова. Поэтому, если она не нужна, отключите ее, по крайней мере в реакции на прикосновение

Относительно push-уведомления мнения разделились

Некоторые порталы рекомендуют избегать всплывающих на экране окон, поскольку они побуждают ваш дисплей подсвечиваться с каждым уведомлением. Другие напоминают, что уведомления на экране блокировки позволяют сразу просматривать уведомления, не включая весь экран. Лучший вариант – оставить только нужные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и как можно зарядить смартфон, когда нет электроэнергии. Эти способы доступны и некоторые даже бесплатны.