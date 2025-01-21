Что делать, чтобы телефон не тормозил. Годами будет работать как новый

Есть несколько простых правил

Рано или поздно телефон начинает работать медленнее. Этого неприятного явления можно избежать, если следовать нескольким важным рекомендациям.

Прежде всего следует внимательно следить за разрешениями, которые вы предоставляете приложениям, пишет сайт itechua. Многие программы запрашивают доступ к различным функциям устройства, включая фоновую работу и отправку уведомлений. Это может оказывать существенное влияние на скорость работы смартфона. Важно регулярно просматривать и при необходимости отозвать ненужные разрешения во избежание замедления работы устройства.

Существенно улучшить производительность также поможет автоматическое управление оперативной памятью. В настройках устройства, в разделе "Батарея" и "Дополнительные функции", можно активировать автоочистку ОЗУ. Эта функция автоматически закрывает неактивные программы, работающие в фоновом режиме, улучшая скорость и время работы от батареи.

Критически важным является поддержание достаточного объема свободного места на телефоне. Эксперты рекомендуют держать свободными не менее 15-20% от общего объема памяти или 10-15 ГБ. Кроме того, накопитель начинает работать медленнее из-за постоянных циклов записи и удаления данных. Поэтому не стоит перегружать смартфон излишней информацией.

Что касается системных обновлений, следует подходить к их установке взвешенно. Не каждое обновление может оказать положительное влияние на работу устройства.

При выборе нового смартфона рекомендуется отдавать предпочтение моделям с мощным процессором, даже если вы не планируете использовать ресурсоемкие приложения. Такой подход обеспечит стабильную работу устройства в течение 2-3 лет без заметного замедления.

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