Это приложение "пожирает" память на телефоне: как решить проблему в пару кликов

На это уйдет всего несколько минут

Одним из приложений на телефоне, которое отнимает большое количество памяти, является Telegram. Дело в том, что в нем копится кэш, который периодически необходимо чистить, чтобы гаджет не начал подтормаживать.

"Телеграф" рассказывает, как просто и быстро удалить эти остаточные данные и освободить большое количество памяти. На это уйдет всего лишь несколько минут.

Отметим, что если вы являетесь активным пользователем этого приложения, а также подписаны на больше количество каналов, то всего за неделю кэш-файлы могут занять 1 гб и больше. Их удаление не повлияет на полученные вами или отправленные ранее сообщения, медиафайлы и т.д.

Как очистить кэш в Telegram

Заходим в мессенджер;

Затем находим "Настройки";

Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";

Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";

После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";

Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро освободить память с помощью приложения TikTok. Еженедельно необходимо избавляться от остаточных файлов, чтобы не засорять смартфон.