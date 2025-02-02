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Это приложение "пожирает" память на телефоне: как решить проблему в пару кликов

Автор
Анастасия Мокрик
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Как освободить память на телефоне
Как освободить память на телефоне. Фото Freepik

На это уйдет всего несколько минут

Одним из приложений на телефоне, которое отнимает большое количество памяти, является Telegram. Дело в том, что в нем копится кэш, который периодически необходимо чистить, чтобы гаджет не начал подтормаживать.

"Телеграф" рассказывает, как просто и быстро удалить эти остаточные данные и освободить большое количество памяти. На это уйдет всего лишь несколько минут.

Отметим, что если вы являетесь активным пользователем этого приложения, а также подписаны на больше количество каналов, то всего за неделю кэш-файлы могут занять 1 гб и больше. Их удаление не повлияет на полученные вами или отправленные ранее сообщения, медиафайлы и т.д.

Как очистить кэш в Telegram

  • Заходим в мессенджер;
  • Затем находим "Настройки";
  • Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";
  • Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";
  • После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";
  • Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро освободить память с помощью приложения TikTok. Еженедельно необходимо избавляться от остаточных файлов, чтобы не засорять смартфон.

Теги:
#Память #Кэш #ТикТок