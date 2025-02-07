Укр

ТОП-3 телефона с мощной батареей до 9 тысяч гривен. Можно не заряжать днями

Автор
Елена Руденко
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Современные телефоны способны долго работать на одном заряде
Современные телефоны способны долго работать на одном заряде. Фото Колаж "Телеграфа"

Аккумулятора 6000 мА*ч может хватить на трое суток работы смартфона

Способность телефона к длительной автономной работе является важным параметром при его выборе. Некоторые смартфоны могут работать на одном заряде днями.

"Телеграф" рассказывает о телефонах с батареей 6000 мАч и более, которые можно купить в Украине по цене до 9 тысяч гривен. Как заявляют производители, такого аккумулятора может хватить на трое суток работы смартфона.

Samsung Galaxy M15 — 7 199 гривен

Емкость аккумулятора — 6 000 мАч, которая в паре с экономичным дисплеем позволяет смартфону работать на одном заряде около двух суток при средней нагрузке. Поддержка 25-ваттной зарядки позволяет восстанавливать энергию примерно за полтора часа. Также среди достоинств модели – удобная оболочка с длительной программной поддержкой.

Motorola G54 Power — 7 999 гривен

Емкость аккумулятора — 6 000 мАч, смартфон может похвастаться высокой производительностью, передовыми технологиями и впечатляющим дизайном. Motorola Moto G54 Power 5G сумел соединить мощную батарею с комфортными для пользователя размерами, а также имеет большой дисплей с частотой 120 Гц и поддержку eSIM. Имеет уровень защиты IP54, а значит, не боится ни пыли, ни воды.

Blackview BV7300 — 8 335 гривен

Емкость аккумулятора – 15 000 мА*ч, что является одним из самых больших показателей для смартфонов. Это самый большой показатель в нашем обзоре и он действительно впечатляет — по данным производителя, он должен обеспечить до 57 дней работы в режиме ожидания. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 45 Ватт, а также возможность обратной зарядки через кабель OTG на 7 Ватт. Основная особенность модели – два "кемпинговых" фонарика, каждый из которых имеет световой поток в 800 люмен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 5 смартфонах с хорошей батареей до 5 тысяч грн. Все представленные модели оснащены аккумуляторами на 5000 мАч, что обеспечивает до 2 дней активной работы.

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