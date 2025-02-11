Отличный подарок ко Дню влюбленных: ТОП-3 бюджетных мощных смартфона

Названы варианты до 5 тысяч гривен

Близится День святого Валентина и одним из вариантов подарка для своей второй половинки — мобильный телефон. Не секрет, что они есть на любой кошелек и даже гаджет с хорошими характеристиками можно приобрести совсем недорого.

"Телеграф" рассказывает, как бюджетные варианты телефонов есть в этом году. Отметим, что цены на них не превышают пяти тысяч гривен.

Samsung Galaxy A06

В этом телефоне 6,71-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и процессором MediaTek Helio G85, что позволяет запускать большинство приложений и простых игр.

Аккумулятор — 5 000 мА/ч, обеспечивающий хорошую автономность.

Есть 128 ГБ внутренней памяти и 4 Гб оперативной.

Камера 50 Мп дает хорошие фото при нормальном освещении.

Стоимость этого смартфона — 4 599 гривен.

Xiaomi Redmi A3

Телефон имеет достаточно большой дисплей диагональю 6,71.

Модель процессора — MediaTek Helio G36.

Основная камера — 8+0,3 Мп, что позволит делать неплохие фотографии при хорошем освещении.

Аккумулятор на 5 000 мА/ч обеспечивает длительное время работы.

Стоимость такой модели — 3 999 гривен (по скидке). Без скидки — 4 499 грн.

Nokia G22

Диагональ экрана в этом смартфоне — 6.52.

Основная камера: 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальная 8 Мп/RAM. Тройная основная камера 50 Мп с сенсором глубины и сенсором для макросъемки автоматически производит качественные фотографии. Передовые технологии обработки изображений помогают получить яркие снимки даже при тусклом свете.

Оперативная память — 4 ГБ. Встроенная память — 64 ГБ.

Также в гаджете есть поддержка 2х SIM-карт (Nano-SIM).

Стоимость телефона — 4 512 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть бюджетные телефона с хорошей батареей, которые отлично подойдут на случай отключения света.