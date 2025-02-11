Отличный подарок ко Дню влюбленных: ТОП-3 бюджетных мощных смартфона
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Названы варианты до 5 тысяч гривен
Близится День святого Валентина и одним из вариантов подарка для своей второй половинки — мобильный телефон. Не секрет, что они есть на любой кошелек и даже гаджет с хорошими характеристиками можно приобрести совсем недорого.
"Телеграф" рассказывает, как бюджетные варианты телефонов есть в этом году. Отметим, что цены на них не превышают пяти тысяч гривен.
Samsung Galaxy A06
В этом телефоне 6,71-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и процессором MediaTek Helio G85, что позволяет запускать большинство приложений и простых игр.
Аккумулятор — 5 000 мА/ч, обеспечивающий хорошую автономность.
Есть 128 ГБ внутренней памяти и 4 Гб оперативной.
Камера 50 Мп дает хорошие фото при нормальном освещении.
Стоимость этого смартфона — 4 599 гривен.
Xiaomi Redmi A3
Телефон имеет достаточно большой дисплей диагональю 6,71.
Модель процессора — MediaTek Helio G36.
Основная камера — 8+0,3 Мп, что позволит делать неплохие фотографии при хорошем освещении.
Аккумулятор на 5 000 мА/ч обеспечивает длительное время работы.
Стоимость такой модели — 3 999 гривен (по скидке). Без скидки — 4 499 грн.
Nokia G22
Диагональ экрана в этом смартфоне — 6.52.
Основная камера: 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальная 8 Мп/RAM. Тройная основная камера 50 Мп с сенсором глубины и сенсором для макросъемки автоматически производит качественные фотографии. Передовые технологии обработки изображений помогают получить яркие снимки даже при тусклом свете.
Оперативная память — 4 ГБ. Встроенная память — 64 ГБ.
Также в гаджете есть поддержка 2х SIM-карт (Nano-SIM).
Стоимость телефона — 4 512 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть бюджетные телефона с хорошей батареей, которые отлично подойдут на случай отключения света.