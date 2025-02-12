До пяти тысяч гривен: топ-5 бюджетных гаджетов на подарок любимым на 14 февраля

Ценник стартует от 2 999 гривен

Одним из вариантов подарков своей второй половинке на День святого Валентина можно смело назвать смартфон. Такому сюрпризу обрадуется каждый. Тем более, что в преддверии праздника можно найти гаджет по хорошим скидкам и купить хороший телефон недорого.

"Телеграф" рассказывает о пяти смартфонах, которые отлично подойдут в качестве подарка. При этом, цена каждого из них не превышает пяти тысяч гривен.

Xiaomi Redmi 13C

Смартфон Xiaomi Redmi 13C системой камер 50 Мп, мощным 8-ядерным процессором, батареей емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 6.74-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц создает максимум возможностей для работы, отдыха и общения в любом месте.

На большом дисплее с частотой обновления 90 Гц любое изображение выглядит четким, плавным и реалистичным.

Внутренняя память — 128 Гб.

Стоимость — 4 499 гривен.

Samsung Galaxy A06

Большой 6,7-дюймовый экран Galaxy A06 и плавная прокрутка со скоростью 60 Гц и TFT-дисплей с U-образным вырезом обеспечивают большее пространство для наслаждения контентом.

Камера с разрешением 50 МП позволит создавать потрясающие фото высокого качества, а 2 МП камера глубины придаст снимкам эффектности. Фронтальная камера на 8 МП обеспечит безупречные селфи.

Galaxy A06 работает на заряде батареи емкостью 5 000 мАч.

Внутренняя память — 128 Гб.

Стоимость — 4 599 гривен.

ZTE Blade A35

Гаджет оснащен большим 6.75-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1600х720 пикселей, смартфон гарантирует четкое и яркое изображение.

Встроенная память объемом 64 Гб позволяет хранить большое количество данных, а оперативная память 2 Гб обеспечивает стабильную работу приложений.

Основная камера — 8 Мп.

В смартфоне предусмотрено две сим-карты.

Стоимость — 2 999 гривен.

Nubia V60 Design

Гаджет имеет компактный размер и удобен для управления. Ультратонкий профиль 8.2 мм и глянцевое защитное стекло превращают смартфон Nubia V60 в стильный аксессуар, дополняющий любой образ.

6.72-дюймовый FHD+ дисплей с поддержкой миллионов оттенков воспроизводит насыщенное и детализированное изображение.

32-мегапиксельная фотокамера обеспечивает яркие детализированные снимки. Дополнительная обработка на основе ШИ-алгоритмов обеспечивает потрясающий результат в виде персонализированных эффектов, которые апгрейдят фото.

Встроенная память — 256 Гб.

Стоимость — 4 999 гривен.

Motorola G04

Смартфон Motorola G04, оснащенный камерой 16 Мп со встроенными режимами и функциями, отлично справляется с фотосъемкой по любому ракурсу и при любом освещении. 6,56-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц и динамики с поддержкой Dolby Atmos полностью погружают в просмотр.

Функция RAM расширяет ОЗУ за счет встроенной памяти для более стабильной и плавной работы. Аккумулятор на 5000 мА*ч и быстрая зарядка мощностью 15 Вт не оставят вас без заряда в течение дня.

Встроенная память — 64 Гб.

Стоимость — 3 699 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие три телефона с хорошей батареей можно купить до 9 тысяч гривен.