Это приложение крадет память телефона у каждого ежедневно: как просто и быстро решить проблему

Всего за пару минут можно освободить большое количество памяти

В некоторых приложениях на телефоне копится кэш, который может забивать большое количество памяти. Одним из таких является Telegram, поскольку при активном его использовании приложение может "съесть" за неделю 1 Гб и более.

"Телеграф" рассказывает, как бороться с этой проблемой и как правильно чистить кэш в Telegram. Если вы часто используете приложение, подписаны на многие каналы, регулярно отправляете или получаете медиа-файлы, заниматься чисткой рекомендуется хотя бы раз в несколько дней.

При этом, не следует беспокоиться, что после такой чистки какие-то ваши файлы будут удалены. В этом случае будет проведена очистка остаточных ненужных файлов, которые хранились в памяти.

Как очистить кэш в Telegram

Заходим в мессенджер;

Затем в правом нижнем углу находим "Настройки";

Выбираем раздел "Данные и память/Дані та сховище";

Далее следует нажать на раздел "Использование памяти/ Використання сховища";

На экране высветится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "Очистить весь кэш";

Затем нужно немного подождать, не закрывая приложение, пока процесс удаления не завершится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в "Вайбере" за несколько минут. Делать такую процедуру необходимо регулярно.