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Это приложение крадет память телефона у каждого ежедневно: как просто и быстро решить проблему

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Как удалить кэш в популярном приложении Новость обновлена 13 февраля 2025, 08:57
Как удалить кэш в популярном приложении. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всего за пару минут можно освободить большое количество памяти

В некоторых приложениях на телефоне копится кэш, который может забивать большое количество памяти. Одним из таких является Telegram, поскольку при активном его использовании приложение может "съесть" за неделю 1 Гб и более.

"Телеграф" рассказывает, как бороться с этой проблемой и как правильно чистить кэш в Telegram. Если вы часто используете приложение, подписаны на многие каналы, регулярно отправляете или получаете медиа-файлы, заниматься чисткой рекомендуется хотя бы раз в несколько дней.

При этом, не следует беспокоиться, что после такой чистки какие-то ваши файлы будут удалены. В этом случае будет проведена очистка остаточных ненужных файлов, которые хранились в памяти.

Как очистить кэш в Telegram

  • Заходим в мессенджер;
  • Затем в правом нижнем углу находим "Настройки";
  • Выбираем раздел "Данные и память/Дані та сховище";
  • Далее следует нажать на раздел "Использование памяти/ Використання сховища";
  • На экране высветится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "Очистить весь кэш";
  • Затем нужно немного подождать, не закрывая приложение, пока процесс удаления не завершится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в "Вайбере" за несколько минут. Делать такую процедуру необходимо регулярно.

Теги:
#Телефоны #Telegram #Кэш #Память телефона #Лайфхаки