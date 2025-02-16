Хватит засорять память на телефоне: какое приложение крадет ее постоянно

На решение проблемы уйдет всего несколько минут

Многие владельцы смартфонов имеют приложение Viber и могут не подозревать, что в нем копится кэш, который время от времени нужно удалять. Это позволит освободить немного памяти на устройстве.

"Телеграф" рассказывает, как это сделать быстро и просто. На удаление уйдет всего несколько минут, а такую процедуру лучше повторять хотя бы один раз в неделю.

Стоит добавить, что речь идет об удалении остаточных файлов, которые лишь забивают память. Их удаление никак не повлияет на информацию, которая у вас хранится в приложении. Будут удалены лишь ненужные файлы.

Как очистить кэш в Viber

Открываем мессенджер Viber на телефоне;

Заходим в настройки

Нажимаем на пункт "Память";

Нажимаем на "Очистить кэш".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно чистить кэш в Telegram. Дело в том, что если вы часто используете это приложение, подписаны на многие каналы, регулярно отправляете или получаете медиа-файлы, заниматься чисткой рекомендуется хотя бы раз в несколько дней. Размер остаточных файлов может достигать 1 Гб и более. Поэтому такую процедуру лучше делать как можно чаще.