Хорошая батарея и достаточно памяти. Как выбрать хороший смартфон до 5000 грн

Эти смартфоны выдержат целый день работы и имеют 6 или 8 ГБ памяти

Современный рынок мобильных устройств предлагает множество вариантов для покупателей с ограниченным бюджетом. Даже недорогой смартфон способен обеспечить комфортное использование, особенно если вам не нужна профессиональная камера или сверхмощный процессор для сложных игр.

"Телеграф" собрал топ-3 варианта смартфонов до 5000 грн с хорошими характеристиками.

Nubia V60 Design 6/256GB Blue — 4 999 грн

Этот смартфон привлекает большим объемом памяти и мощной батареей. Он оснащен 6,6-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность интерфейса. Восьмиядерный процессор Unisoc T616 справится с большинством повседневных задач. Главная камера на 50 МП позволяет делать качественные снимки при достаточном освещении. Важным преимуществом является наличие NFC для бесконтактных платежей. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

HMD Pulse Pro 8/256GB Black Ocean — 4 999 грн

Новинка от производителя Nokia работает на новейшей версии Android 14. Смартфон получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP52. Главная камера на 50 МП дополнена множеством режимов съемки, включая ночной режим и оптимизацию портретов. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Поддержка NFC и GPS с Galileo – дополнительные преимущества смартфона.

Motorola E13 8/128GB Cosmic Black — 4 599 грн

Самый доступный вариант в нашем обзоре имеет IPS-экран диагональю 6,5 дюйма. Процессор Unisoc T606 в паре с 8 ГБ оперативной памяти справится с базовыми задачами. Камера на 13 МП снимает видео в формате Full HD. Важным преимуществом является поддержка карт памяти до 1 ТВ. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Все представленные модели работают в сетях 4G, современные модули Wi-Fi и Bluetooth, а также поддерживают работу двух SIM-карт.

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