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В подарок любимой на 8 Марта: три телефона с хорошими характеристиками до 4 тысяч гривен (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Какие телефоны можно купить на подарок на 8 Марта Новость обновлена 26 февраля 2025, 09:35
Какие телефоны можно купить на подарок на 8 Марта. Фото Freepik

В каждом из этих смартфонов есть своя особенность

Одним из вариантов подарков на 8 Марта может стать мобильный телефон. Сейчас их есть огромное разнообразие, что можно выбрать на любой кошелек.

"Телеграф" рассказывает о трех вариантах телефонов с хорошими характеристиками. Цена каждого из них не превышает 4 тысячи гривен.

Infinix Smart 8

Smart 8 обеспечивает плавность работы в своем классе. Просмотр кино, прослушивание музыки и решение других повседневных задач будут гораздо приятнее благодаря большему объему RAM.

  • Экран — 6.6", IPS, 1612х720.
  • Двойная основная камера — 13 Мп + Ai, фронтальная камера: 8 Мп
  • 64 ГБ встроенной памяти + microSD (до 2 ТБ/2)
  • Емкость аккумулятора — 5000 мАч

Также Smart 8 обеспечивает безопасный и удобный способ разблокирования смартфона. Пользователи могут воспользоваться как сканером отпечатков пальцев, так и разблокировкой по лицу.

Стоимость — 3 399 гривен.

Motorola G04

Благодаря оптимальным пропорциям пользоваться им можно даже на ходу, а приятная на ощупь задняя панель имеет матовое покрытие, защищающее от царапин и отпечатков. Благодаря защите от воды смартфон не боится капель дождя и разлитой жидкости.

  • Камера — 16 Мп;
  • 6,6-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц и динамики с поддержкой Dolby Atmos;
  • Функция RAM расширяет ОЗУ за счет встроенной памяти для более стабильной работы;
  • Аккумулятор — 5000 мАч;
  • 2 SIM;
  • Память — 64 Гб.

Стоимость — 3 699 гривен.

NUBIA Music

Для настоящих меломанов Nubia Music подарит много преимуществ. Благодаря встроенному FM-тюнеру, поддержке DTS-X Ultra и невероятной мощности звука, увеличенной вплоть до 600%, этот смартфон создаст незабываемые музыкальные впечатления

  • 6.6-дюймовый HD+ дисплей;
  • Двойная камера на 50 Мп;
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч с интеллектуальным управлением энергией;
  • Встроенная память — 128 Гб;
  • Кол-во сим-карт — 2.

Стоимость — 3 999 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие телефоны можно купить до пяти тысяч гривен с хорошей памятью.

Теги:
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