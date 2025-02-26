В подарок любимой на 8 Марта: три телефона с хорошими характеристиками до 4 тысяч гривен (фото)

В каждом из этих смартфонов есть своя особенность

Одним из вариантов подарков на 8 Марта может стать мобильный телефон. Сейчас их есть огромное разнообразие, что можно выбрать на любой кошелек.

"Телеграф" рассказывает о трех вариантах телефонов с хорошими характеристиками. Цена каждого из них не превышает 4 тысячи гривен.

Infinix Smart 8

Smart 8 обеспечивает плавность работы в своем классе. Просмотр кино, прослушивание музыки и решение других повседневных задач будут гораздо приятнее благодаря большему объему RAM.

Экран — 6.6", IPS, 1612х720.

Двойная основная камера — 13 Мп + Ai, фронтальная камера: 8 Мп

64 ГБ встроенной памяти + microSD (до 2 ТБ/2)

Емкость аккумулятора — 5000 мАч

Также Smart 8 обеспечивает безопасный и удобный способ разблокирования смартфона. Пользователи могут воспользоваться как сканером отпечатков пальцев, так и разблокировкой по лицу.

Стоимость — 3 399 гривен.

Motorola G04

Благодаря оптимальным пропорциям пользоваться им можно даже на ходу, а приятная на ощупь задняя панель имеет матовое покрытие, защищающее от царапин и отпечатков. Благодаря защите от воды смартфон не боится капель дождя и разлитой жидкости.

Камера — 16 Мп;

6,6-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц и динамики с поддержкой Dolby Atmos;

Функция RAM расширяет ОЗУ за счет встроенной памяти для более стабильной работы;

Аккумулятор — 5000 мАч;

2 SIM;

Память — 64 Гб.

Стоимость — 3 699 гривен.

NUBIA Music

Для настоящих меломанов Nubia Music подарит много преимуществ. Благодаря встроенному FM-тюнеру, поддержке DTS-X Ultra и невероятной мощности звука, увеличенной вплоть до 600%, этот смартфон создаст незабываемые музыкальные впечатления

6.6-дюймовый HD+ дисплей;

Двойная камера на 50 Мп;

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с интеллектуальным управлением энергией;

Встроенная память — 128 Гб;

Кол-во сим-карт — 2.

Стоимость — 3 999 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие телефоны можно купить до пяти тысяч гривен с хорошей памятью.