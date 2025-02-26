В подарок любимой на 8 Марта: три телефона с хорошими характеристиками до 4 тысяч гривен (фото)
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В каждом из этих смартфонов есть своя особенность
Одним из вариантов подарков на 8 Марта может стать мобильный телефон. Сейчас их есть огромное разнообразие, что можно выбрать на любой кошелек.
"Телеграф" рассказывает о трех вариантах телефонов с хорошими характеристиками. Цена каждого из них не превышает 4 тысячи гривен.
Infinix Smart 8
Smart 8 обеспечивает плавность работы в своем классе. Просмотр кино, прослушивание музыки и решение других повседневных задач будут гораздо приятнее благодаря большему объему RAM.
- Экран — 6.6", IPS, 1612х720.
- Двойная основная камера — 13 Мп + Ai, фронтальная камера: 8 Мп
- 64 ГБ встроенной памяти + microSD (до 2 ТБ/2)
- Емкость аккумулятора — 5000 мАч
Также Smart 8 обеспечивает безопасный и удобный способ разблокирования смартфона. Пользователи могут воспользоваться как сканером отпечатков пальцев, так и разблокировкой по лицу.
Стоимость — 3 399 гривен.
Motorola G04
Благодаря оптимальным пропорциям пользоваться им можно даже на ходу, а приятная на ощупь задняя панель имеет матовое покрытие, защищающее от царапин и отпечатков. Благодаря защите от воды смартфон не боится капель дождя и разлитой жидкости.
- Камера — 16 Мп;
- 6,6-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц и динамики с поддержкой Dolby Atmos;
- Функция RAM расширяет ОЗУ за счет встроенной памяти для более стабильной работы;
- Аккумулятор — 5000 мАч;
- 2 SIM;
- Память — 64 Гб.
Стоимость — 3 699 гривен.
NUBIA Music
Для настоящих меломанов Nubia Music подарит много преимуществ. Благодаря встроенному FM-тюнеру, поддержке DTS-X Ultra и невероятной мощности звука, увеличенной вплоть до 600%, этот смартфон создаст незабываемые музыкальные впечатления
- 6.6-дюймовый HD+ дисплей;
- Двойная камера на 50 Мп;
- Аккумулятор емкостью 5000 мАч с интеллектуальным управлением энергией;
- Встроенная память — 128 Гб;
- Кол-во сим-карт — 2.
Стоимость — 3 999 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие телефоны можно купить до пяти тысяч гривен с хорошей памятью.