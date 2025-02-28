Три смартфона до 5000 грн, которые порадуют маму на 8 марта и не только

Подарить можно не только цветы

Скоро наступит 8 марта — праздник весны и женственности. Традиционные цветы всегда остаются актуальным подарком, однако стоит рассмотреть и более практичные варианты, которые пригодятся надолго.

Новый смартфон может стать отличным подарком для мамы, особенно если ее старое устройство уже требует замены. "Телеграф" собрал три лучшие модели до 5000 грн, в которых сочетаются доступная цена и хорошие характеристики.

Samsung Galaxy A06 4/128GB Light Blue — 4599 грн

Samsung Galaxy A06 оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1600х720 пикселей. Смартфон обладает мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, который обеспечивает плавную работу приложений и мультимедийных функций. Основная двойная камера на 50+2 Мп позволяет делать качественные снимки, а передняя 8 Мп подойдет для видеозвонков и селфи. Емкая батарея на 5000 мАч гарантирует длительную работу без подзарядки.

Poco C75 6/128GB Gold — 4999 грн

Poco C75 отличается большим 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с повышенной частотой обновления 120 Гц, что является достойной характеристикой для бюджетных смартфонов.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra с 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 50 Мп создает детализированные фотографии, а фронтальная на 13 Мп – одна из лучших в этой ценовой категории. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5160 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки.

Motorola G24 4/128GB Ice Green — 4999 грн

Motorola G24 оборудован 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Как и другие модели, он работает на процессоре MediaTek Helio G85, хорошо справляющемся с повседневными задачами. Основная камера 50+2 Мп отлично снимает в условиях достаточного освещения, а аккумулятор на 5000 мАч гарантирует целый день работы. Приятным бонусом есть наличие чехла в комплекте и поддержка NFC для бесконтактных платежей.

Ранее "Телеграф" также писал о топ смартфонах до 3000 гривен с неплохими характеристиками. Эти бюджетные смартфоны подойдут на подарок женщине.