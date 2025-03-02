Многие пользуются им: какое приложение ежедневно "пожирает" память на телефоне

Эту процедуру лучше повторять регулярно

Одним из приложений на телефоне, которое может занимать большое количество памяти, является Telegram. Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, нужно регулярно чистить кэш. Он может достигать нескольких гигабайт при активном использовании мессенджера.

"Телеграф" рассказывает, как правильно чистить кэш в Telegram быстро и просто. На это уйдет всего лишь несколько минут.

Процедуру лучше повторять несколько раз в неделю. Но если вы привыкли часто пользоваться данным приложением и подписаны на большое количество каналов, лучше чистить кэш ежедневно.

Как очистить кэш в Telegram

Для начала нужно зайти в мессенджер;

Затем находим "Настройки";

Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";

Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";

После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";

Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.

Важно добавить, что очистка кэша никак не скажется на работу мессенджера и не удалит ваши личные переписки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении TikTok. Приложение может занимать большое количество место при активном его использовании.