Многие пользуются им: какое приложение ежедневно "пожирает" память на телефоне
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Эту процедуру лучше повторять регулярно
Одним из приложений на телефоне, которое может занимать большое количество памяти, является Telegram. Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, нужно регулярно чистить кэш. Он может достигать нескольких гигабайт при активном использовании мессенджера.
"Телеграф" рассказывает, как правильно чистить кэш в Telegram быстро и просто. На это уйдет всего лишь несколько минут.
Процедуру лучше повторять несколько раз в неделю. Но если вы привыкли часто пользоваться данным приложением и подписаны на большое количество каналов, лучше чистить кэш ежедневно.
Как очистить кэш в Telegram
- Для начала нужно зайти в мессенджер;
- Затем находим "Настройки";
- Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";
- Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";
- После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необходимо нажать на "удалить кэш";
- Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.
Важно добавить, что очистка кэша никак не скажется на работу мессенджера и не удалит ваши личные переписки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении TikTok. Приложение может занимать большое количество место при активном его использовании.