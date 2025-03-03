Идеально к 8 Марта. Три мощных повербанка, которые можно купить до 2000 грн (фото)
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Есть варианты на любой ценник
Одной из идей для подарка маме, подруге, сестре или возлюбленной на 8 Марта является повербанк. В сегодняшних реалиях и постоянном риске отключения электроэнергии этот гаджет точно станет лишним в доме.
"Телеграф" рассказывает о трех повербанках, которые можно приобрести на подарок, если вы рассчитываете на бюджет до двух тысяч гривен. У каждого из этих гаджетов отличные характеристики.
Xiaomi 20000mAh 33W (Integrated Cable)
Это повербанк с емкостью 20 000 мА и мощностью 33 Вт. Сама батарея довольно компактная и удобно помещается в руке.
- Тип аккумуляторов: Li-Ion;
- Совместимость: смартфон, планшет, наушники, смарт-часы;
- Цена — 1 199 гривен.
Xiaomi PB3 30 000 mAh
Этот гаджет подходит для заряда телефонов и планшетов, фитнес-браслетов, Bluetooth-гартинут и прочего.
Порт USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт значительно сокращает время, необходимое для подзарядки устройств. Например, подзарядка iPhone 11 происходит теперь на 54% быстрее.
- Емкость — 30 000 мАч;
- Цена — 1699 гривен
Samsung 20000mAh 45W Super Fast Charging 2.0
Внешний аккумулятор с увеличенной емкостью 20 000 мАч и мощностью 45 Вт обеспечивает быструю подзарядку совместимых посторонних устройств и устройств Samsung, а также самого аккумулятора при необходимости.
- Аккумулятор оснащен технологией Power Delivery 3.0 и портом USB-C для удобной зарядки устройств в любом месте.
- Размеры 152 x 76 x 25.5 мм.
- Цена — 1 749 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие телефоны можно купить в качестве подарка на 8 Марта до четырех тысяч гривен.