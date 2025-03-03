Идеально к 8 Марта. Три мощных повербанка, которые можно купить до 2000 грн (фото)

Есть варианты на любой ценник

Одной из идей для подарка маме, подруге, сестре или возлюбленной на 8 Марта является повербанк. В сегодняшних реалиях и постоянном риске отключения электроэнергии этот гаджет точно станет лишним в доме.

"Телеграф" рассказывает о трех повербанках, которые можно приобрести на подарок, если вы рассчитываете на бюджет до двух тысяч гривен. У каждого из этих гаджетов отличные характеристики.

Xiaomi 20000mAh 33W (Integrated Cable)

Это повербанк с емкостью 20 000 мА и мощностью 33 Вт. Сама батарея довольно компактная и удобно помещается в руке.

Тип аккумуляторов: Li-Ion;

Совместимость: смартфон, планшет, наушники, смарт-часы;

Цена — 1 199 гривен.

Xiaomi PB3 30 000 mAh

Этот гаджет подходит для заряда телефонов и планшетов, фитнес-браслетов, Bluetooth-гартинут и прочего.

Порт USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт значительно сокращает время, необходимое для подзарядки устройств. Например, подзарядка iPhone 11 происходит теперь на 54% быстрее.

Емкость — 30 000 мАч;

Цена — 1699 гривен

Samsung 20000mAh 45W Super Fast Charging 2.0

Внешний аккумулятор с увеличенной емкостью 20 000 мАч и мощностью 45 Вт обеспечивает быструю подзарядку совместимых посторонних устройств и устройств Samsung, а также самого аккумулятора при необходимости.

Аккумулятор оснащен технологией Power Delivery 3.0 и портом USB-C для удобной зарядки устройств в любом месте.

Размеры 152 x 76 x 25.5 мм.

Цена — 1 749 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие телефоны можно купить в качестве подарка на 8 Марта до четырех тысяч гривен.